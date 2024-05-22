Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben, bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" demişti. Fotomaç'ın haberine göre Kupa finali sonrası Mourinho'yla görüşme olacak.