BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Önce kupa sonra Jose Mourinho! Maaşının bir kısmını...
Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklarken Kartal'da rota Portekizli teknik adama döndü. Siyah-beyazlılar kupa maçı sonrasında yıldız teknik adamla İtalya'da görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.05.2024- 06:40