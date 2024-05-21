Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansını sürdürmek isterken; diğer yandan da takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

JOSE MOURINHO SAYESİNDE GELECEK O Jogo'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek yıldız oyuncu Angel Di Maria transferinde fark yaratacak. Haberin detaylarında Di Maria'nin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Arjantinli yıldızın transferi için öne çıkabilecekleri düşünüldüğü söylendi. Ayrıca 36 yaşındaki Arjantinli için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve MLS'ten takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için çaba sarf ettiği söylendi.