Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin vefat etti!

Beşiktaş, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde paylaşılan vefat ve başsağlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin'in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."