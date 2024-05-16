Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların listesine dünyaca ünlü bir isim daha eklendi. Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in golcüsü Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Atletico Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Memphis Depay'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Gelişinden bu yana üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Hollandalı hakkında yine Türkiye iddiası ortaya atıldı. Daha önce F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor ile adı anılan oyuncunun Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürüldü. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ayrıca, oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında. Depay, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 29 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 2 asist yaptı.