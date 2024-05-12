Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşma Oba Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Beşiktaş'ta kritik müsabaka öncesinde 8 eksik bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'ler de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BİTMİYOR

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul; Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj; Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın; Hassan.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.