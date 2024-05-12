Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te Connect'te canlı yayınlanıyor
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul; Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj; Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın; Hassan.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.