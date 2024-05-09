Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ile Rashica...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Bu mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükselen siyah-beyazlılarda 2 futbolcu sakatlık yaşadı. Beşiktaş'tan ise resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bu mücadelede siyah-beyazlılarda 2 futbolcu sakatlık yaşadı. Beşiktaş'tan ise resmi açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.