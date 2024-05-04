Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'tan transfer harekatı! Angel Di Maria listeye alındı
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi. Yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.05.2024- 21:34