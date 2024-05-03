Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI İZLE (Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta müsabakasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Avrupa kupalarında yer almak adına oldukça büyük öneme sahip bu maçta Ali Şansalan düdük çalıyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2024- 21:01