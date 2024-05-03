Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich.
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.