TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi takviyesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak gurbetçi genç yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2024- 12:28