TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi takviyesi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak gurbetçi genç yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılar Almanya'da Schalke forması giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı listesine aldı.
Beşiktaş, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, Yusuf Kabadayı'ya geçtiğimiz senelerde de ilgi göstermiş, ancak futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti.
2004 doğumlu Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012'de yılında Bayern Münih'in altyapısında başladı.
Sol kanat pozisyonunda oynayan Yusuf, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de oynadı.
2023-2024 sezonunda Schalke 04'e transfer olan Yusuf, Bundesliga 2'de çıktığı 21 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.