Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilerin odağı olan Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna sonradan girmiş ve fileleri sarsmıştı. Beşiktaş teknik ekibinin, Çaykur Rizespor maçından önce Cenk Tosun ile ilgili bir karar aldığı öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Cenk Tosun'u Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya sürecek. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin zorlu maçta Jackson Muleka'yı yedek kulübesine çekeceği, Semih Kılıçsoy'a ise yine sol kanatta şans vereceği aktarıldı.