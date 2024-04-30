Beşiktaş'ta yeni hoca arayışlarının yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi. Belçika'da St. Truiden forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar, Moritanyalı futbolcu için nabız yoklarken, sezonun tamamlanması ve yeni hocanın açıklanmasının ardından hareketlilik bekleniyor. Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 198 maça çıkan Koita, bu periyotta 35 gol, 12 de asist yaptı ve 47 gole etki etti.