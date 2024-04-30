Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, sportif direktör kounsuna da açıklık getirdi ve adaylardan birinin Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun yardımcısı Devin Özek olduğunu dile getirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Arat, sportif direktör için ise isim verdi.

"DEVİN ÖZEK ADAYLARDAN BİRİ"

Hasan Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adayı olarak adı geçen Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun yardımcısı Devin Özek ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " 7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence.