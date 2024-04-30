Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Beşiktaş'ta önümümüzdeki sezonun planlamalarına hız verildi. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk olarak teknik direktör belirlenecek.

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlama kararı alan yönetim, yeni sezonda takımı kariyerli bir hocaya emanet etmek istiyor.

YENİ HOCA ALMANYA'DAN!

Rotayı Almanya'ya çeviren Beşiktaşlı kurmaylar, Hansi Flick'i gündemine aldı. Tecrübeli teknik direktörü takımın başına getirmeyi amaçlayan başkan Hasan Arat, Flick ile Almanya'da bir görüşme yapacak.

Takımın hedeflerinden bahsedecek olan Arat, Hansi Flick'i ikna ederek işi bitirmek istiyor.

Kariyeriyle dikkat çeken Hansi Flick, Hoffenheim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı gibi takımlarda görev aldı.