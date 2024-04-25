Beşiktaş'a sürpriz kanat! Hem atıyor hem attırıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan siyah- beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor. Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları da gündemde. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. İngiliz basınından EDP, 22 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtti. Norwich City ile 2026'şa kadar sözleşmesi bulunan Yunan oyuncunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadığı ifade edildi.