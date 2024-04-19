Siyah-beyazlılarda gündem yeni sezonda takımın başında kimin olacağı... Santos'un gönderilmesinin ardından yerli-yabancı birçok teknik direktörün ismi gündeme getirilirken, listede Giovanni van Bronckhorst'un ismi öne çıkmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli teknik direktör Fernando Santos gelmeden önce uzun süre görüşmeler yapılan Giovanni van Bronckhorst, çeşitli kulüplerde görev alan teknik ekibini yanına alamadığı için siyahbeyazlılara gelişi mümkün olmamıştı. Hollandalı çalıştırıcı ile yeniden temasa geçildiği ifade edilirken, van Bronckhorst'un da Beşiktaşlı yetkililere "Sezon sonunda yeniden masaya oturabiliriz. Ben de o zamana kadar teknik ekibimi toparlarım" diyerek yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılarda şimdi gözler hem van Bronckhorst, hem de listedeki diğer yerliyabancı adaylardan gelecek olan cevaba çevrilmiş durumda. Hollandalı hoca en son 1 sezon Glasgow Rangers'da görev yapmıştı.
Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhorst'tan yeşil ışık! Sezon bitmeden...
Bu sezon 5 teknik direktör değişikliği yapan ve şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon için yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılara yeşil ışık yakarken sezon bitmeden görüşülecek. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.04.2024- 06:40