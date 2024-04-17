Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Hollanda'nın yıldızı...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon için Hasan Arat önderliğinde bomba hamleler yapmak isteyen siyah-beyazlıların ilk transferi belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 06:40