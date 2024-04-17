TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk bombası! Arjantin basını duyurdu

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta, gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Gelecek sezon kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen Kartal, transfer görüşmelerine başlamıştı. Bu doğrultuda Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi. Siyah beyazlıların, flaş bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 13:31