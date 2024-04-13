Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Beşiktaş 3.lük ve Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle sezona devam ediyor ve bu müsabakayı kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

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BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Rashica, Muçi, Ghezzal, Muleka, Semih.

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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