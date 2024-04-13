Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Samsunspor 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Rashica, Muçi, Ghezzal, Muleka, Semih.
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.