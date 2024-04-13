Beşiktaş - Samsunspor CANLI İZLE (Beşiktaş - Yılport Samsunspor maçı canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Siyah beyazlılar 3.lük ve Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle sezona devam ediyor ve bu müsabakayı kazanmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2024- 19:31