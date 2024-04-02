Süper Lig'de üçüncülük, Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor. 4 Nisan'dan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda tam 7 maç yapacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Elden çıkarılmak isteniyordu! O oyuncuya talip çıktı
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımdan yollanmak istenen Ante Rebic'e talip oldular. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kartal, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda fire vermek istemiyor. Ancak bu süreçte de gelecek sezon planlamaları devam ediyor. Transfer çalışmaları sürerken Siyah-Beyazlılar'ın yıldızlarına da yoğun ilgi var.
REBIC'E VERONA TALİP
Fanatik'in haberine göre; büyük beklentilerle Beşiktaş'a transfer olan Ante Rebic, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-Beyazlılar'ın gelecek sezon yola devam etmek istemediği Hırvat yıldıza, İtalya'dan Hellas Verona'nın yakın takip yaptığı ortaya çıktı.