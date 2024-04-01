Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2024- 19:14