Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta revizyon kapıda... Siyah-beyazlı yönetim, sezon takımda büyük değişiklik yapacak ve buna da savunmadan başlayacak.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta revizyon kararı! 6 futbolcu ile yollar ayrılacak
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, kötü gidişata son vermek isterken kadroda revizyona gidecek. Kara Kartal, 6 futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte detalyar... | Beşiktaş transfer haberi (BJK spor haberi)
Teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda devre arasında Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'ın bonservisi alınmayacak.
Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz oyuncunun yanı sıra; Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Onur Bulut ve Jonas Svensson'la yolar ayrılacak. Stoperlerden sadece; Omar Colley ile Tayyip Talha kalacak.