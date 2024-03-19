YÖNETİM HİÇ MEMNUN DEĞİL Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik adamın performansından memnun olmadığını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen toplantıda dile getirdi. Başkan Hasan Arat'ın da mevcut durumdan memnun olmadığı ancak; acele bir karar vermek istemediği öğrenildi. Takvimde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haber göre siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edecek. Sezon sonunda ise nihai bir sonuca varılması planlanıyor.