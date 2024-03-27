Beşiktaş'ta bir dönem teknik direktörlük adaylığı için gündeme gelen Mircea Lucescu, İtalyan basınına Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, Beşiktaş'ın teklifini neden kabul etmediğini de açıkladı. İşte detaylar...

Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu. Fotomaç'ta yer alan haberde yüzüncü yılda Beşiktaş ile efsanevi bir şampiyonluk yaşayan Rumen teknik adam, İtalyan basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlıların son teklifini neden reddettiğini açıkladı. Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim." dedi. Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı. Süper Lig'de daha önce G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.