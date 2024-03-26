Siyah-Beyazlı formayla bu sezon önemli bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, 17 lig mücadelesinde 9 gol ve 2 asistle 11 sayıya katkı yapmıştı. Kendisine verilen önemli fırsatı iyi şekilde değerlendiren 18 yaşındaki golcü, Avrupa transfer piyasasının da takibinde olmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ferdi'ye niyet Semih'e kısmet! 2 Avrupa devi...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gösterdiği başarılı performans nedeniyle Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Bu performans sonrasında birçok takım yıldız oyuncuya talip oldu. Şimdi ise flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelen Avrupa devleri Semih'e hayran kaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Lig 1 gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden ilgi çeken Semih'le ilgili olarak son bir gerçek ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Milli ara öncesinde Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe alan Arsenal ve Napoli izleme ekiplerinin, Beşiktaş'ın genç yıldızını da Galatasaray ve Antalya maçlarında tribünden takip ettiği ortaya çıktı.