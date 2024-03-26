Siyah-Beyazlı formayla bu sezon önemli bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, 17 lig mücadelesinde 9 gol ve 2 asistle 11 sayıya katkı yapmıştı. Kendisine verilen önemli fırsatı iyi şekilde değerlendiren 18 yaşındaki golcü, Avrupa transfer piyasasının da takibinde olmaya devam ediyor.