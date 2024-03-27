Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, PFDK'ya sevk edildi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla kararı eleştirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, PFDK'ya sevk edildi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla kararı eleştirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK