Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında ÇBK Mersin'i ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibine 77-67 mağlup oldu. İşte detaylar...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin'e 77-67 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla ÇBK Mersin'den Kahleah Copper oldu.

Yarı final serisinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü saat 14.30'da ÇBK Mersin'in ev sahipliğinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 9, Hollingsworth 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 30-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64