Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekipte Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe, Türkiye U-21 Milli Takımı ile Gürcistan arasında oynanan mücadeleyi yakından takip etti. Gürcü golcü, 2 ismin de ilgisini çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'a destek olmak amacıyla Türkiye U-21 Milli Takımı'nın Gürcistan'ı 2-1 yendiği maçı Pendek Stadı'nda takip etmişti. Takvim'in haberine göre bu maçta Aybaba ve Topraktepe'nin dikkatini çeken isim Gürcistan'ın forveti Giorgi Kvernadze oldu. Bonservisi Kolkheti'de bulunan, şu anda da Frosinene'de kiralık oynayan 21 yaşındaki futbolcu için scout ekibine talimat veren Aybaba'nın olumlu raporlar gelmesi halinde sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.