Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla 115-66 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 19'uncu galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 30-12

DEVRE: 61-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-52

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 10, Carey Jr 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, Mc Collum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6