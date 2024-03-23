Süper Lig'in araya girmesiyle hazırlık maçlarına yoğunluk veren Beşiktaş, ilk karşılaşmasını Karadağ takımı Buducnost ile yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI canlı izlemek için tıklayın

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Beşiktaş'ın rsmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre maç, Beşiktaş'ın Youtube kanalından naklen canlı yayınlanacak.