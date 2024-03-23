Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında Buducnost ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Buducnost karşılaşmasının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Serkan Emrecan, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar.
Buducnost: Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Bojovic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Grbic, Ivanovic, Despotovic.
BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele siyah beyazlıların Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.