Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başladı ama devamını getiremedi. Siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi elemelerini bir bir geçip gruplara kaldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için 7 Avrupa devi yarışa girdi! İzlediler ve teklif verecekler
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy her geçen gün gollerine devam ediyor. Genç oyuncu, bu performansı ile Avrupa devlerini peşine taktı. Öyle ki milli futbolcu için 7 takım kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Gruplarda istediği sonuçları alamayan Kara Kartal, grupları 3. sırada tamamlayıp turnuvaya veda etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e ise erken havlu attı. 46 puanı bulunan siyah-beyazlılar Trabzonspor'un ardından ligde 4. sırada bulunuyor.