BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için 7 Avrupa devi yarışa girdi! İzlediler ve teklif verecekler

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy her geçen gün gollerine devam ediyor. Genç oyuncu, bu performansı ile Avrupa devlerini peşine taktı. Öyle ki milli futbolcu için 7 takım kıyasıya yarışa girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 12:00