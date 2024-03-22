Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı kırmızılı idarecilerin 2 haftalık süreçte yeni sezon transferleri için gaza bastığı belirtildi. Bu doğrultuda Cimbom'dan yaz transfer dönemi için şaşırtan bir hamle geldi. Aslan'ın, eski Beşiktaşlı yıldız için devreye girdiği kaydedildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024- 09:34