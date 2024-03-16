Trendyol Süper Lig'den heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Beşiktaş, evinde Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Saric, Safuri, Van de Streek, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında G.Saray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda G.Antep'e 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT

Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda tam 8 oyuncu kadroda yer almayacak. Geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat olan Alex Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamayacak.

TOSUN PAŞA DİNLENECEK

Beşiktaş'ta son dönemde etkili bir performans ortaya koyamayan Cenk Tosun'un, Antalyaspor maçına kulübede başlaması bekleniyor. Teknik direktör Santos tarafından geçen hafta G.Antep maçında ilk 11'de şans bulamayan Cenk Tosun, sonradan oyuna girdiği maçta kazanılan penaltı atışını da değerlendirememişti. Tosun Paşa'nın yerine bugünkü maçta Jackson Muleka'nın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez rakip olacak. Geride kalan 55 maçta siyah-beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 115 defa havalandırırken, Antalyaspor ise 50 gol attı. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Güney ekibi 3-2 kazanmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy, bugün oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gol gördü.