Bu kulüplerin yanı sıra yine Serie A'dan farklı ekiplerin de müsabakada Semih'i takip ettikleri bildirildi.

Bu arada Semih'in milli formayla iki maçta iki gol atması teknik patron Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi.