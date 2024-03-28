BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy hamlesi! Yeni adresi...
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ümit Milli Takım'ın, İtalya ile 1-1 berabere kaldığı maçta birçok gözlemcinin, Semih'i izlemek için tribünde yer aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda 18 yaşındaki yıldızın yeni adresi ise İtalya olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.03.2024- 09:02