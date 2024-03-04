Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşırken flaş bir olay ortaya çıktı. Bu mücadelede siyah-beyazlıların futbolcusu Semih Kılıçsoy'u Avrupa devleri izlemeye geldi. Biri ise teklif verecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Genç futbolcuyla ile ilgili derbide elde edilen raporları kulüplerine sunacak olan scoutlar sezon sonuna kadar gözlemlemeye devam edecek. Sabah'ın haberine göre, Kara Kartal'ın genç forveti için yazın kulübün kapısını çalmaya ilk hazırlanan takım Borussia Dortmund.