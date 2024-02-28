TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy'a Premier Lig devinden kanca! Galatasaray maçında izlenecek
Beşiktaş'ta son zamanların yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy'un yükselişi sürüyor. İstanbulspor maçında da fileleri sarsan 2001 doğumlu genç yıldız Avrupa devlerinin ilgisini çekmiş durumda. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak siyah-beyazlılarda genç futbolcu Avrupa devinin scoutları tarafından izlenecek. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında 28 Şubat Çarşamba günü sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç hazırlıkları tamamlandı. Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istiyor.
İstanbulspor mücadelesindeki muhteşem oyununu harika bir golle süsleyen ve ligdeki gol sayısını da 9'a çıkaran Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.
Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız için en somut girişim ise Premier Lig ekibi Arsenal'den geldi. İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre topçuların, 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisine Semih'i izlemek için gözlemci göndereceğini duyurdu.
Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi: "Arsenal gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Kılıçsoy, aralık ayında sahneye çıktıktan sonra Premier Lig ekibinin dikkatini çekti.
18 yaşındaki Kılıçsoy, bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol atarak Süper Lig'de gelecek vadeden bir hücum gücü haline geldi. Arsenal, onu yakından takip etmek için gözlemci gönderecek. Kulüp onu elinde tutmakta zorlanabilir."