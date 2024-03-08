Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde. İşte detaylar...
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın efsanesi olacaktı! Galatasaray o yıldız için harekete geçti
Son dakika spor haberi: Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip o yıldız için harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarlar bu transfere çok kızacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.
TİMUR'DAN HAMLE GELECEK
Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında. 1