Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Fernando Santos'un öğrencileri derbi öncesi hata yapmadı ve deplasmanda 2-0 galip geldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, İstanbulspor- Beşiktaş maçını değerlendirdi. İşte detaylar...(BJK spor haberi)
İlk 45 dakikada Beşiktaş, tam bir deplasman takımı gibi oynadı. Oynadığı takım lig sonuncusu maç da deplasmanda... Demek ki bu teknik adam bu tarz bir oyunu tercih ediyor. Hani derler ya; bu adam eskiden de böyleydi. İlk yarıda Beşiktaş fazla çıkmadı. İki tane pozisyon buldu, birini yazdı. İstanbulspor'un bir oyun planı var. Tıkır tıkır oynuyorlar, hiç ukalalık yapmıyorlar. Tamamen futbola odaklanmışlar. Oyunu da çirkinleştirmiyorlar, terbiyesizlik de yok. Helal olsun onlara. Teknik adamını da tebrik ederim. Düşebilirler ama bu tarz mantıkla yönetilirlerse çok sağlam gelir ve bir daha düşmezler. Süper Lig'deki birçok takımın maddi açıdan durumu sakat, çoğu yok olacak. Yere sağlam basan kalacak. Bazıları da Arap sermayesine gidecek. Yıllar önce söylüyordum, hala aynı fikirdeyim.
Beşiktaş'ın ilk golünü atan Semih çok iyi geliyor, inşallah iyi gider. Bu tarz ve tip bir futbolcu benim yorumuma göre bir Alman takımına gitmeli. Orada alacaklarıyla 2 sene sonra müthiş bir yere gelecektir. Bu benim fikrim. Bakın İngiltere demiyorum. İkinci yarı Beşiktaş ikiyi de bulunca rahatladı, istediği gibi oynadı. Bir yerde de topa bastılar, Galatasaray maçını düşündüler. Ama derbiyi düşünmeyen biri vardı: Gedson Fernandes. Böyle hiç alakası olmayan yerde sarı kart görüp cezalı duruma düşersen futbolcu olarak bir yerlere gelemezsin. Hakemlik pek bir şey olmadı ama topun etrafında fazla gezdi. Futbolcuların oyun alanlarına müdahale etti. Onları rahatsız etti. Muci için de bir parantez açmak lazım. İyi bir kumaşa benziyor, iyi meziyetleri var. Hem Beşiktaş'a yardım edebilir hem de Beşiktaş ona yardımcı olur. Çünkü iki tarafın da buna ihtiyacı var.
TURGAY DEMİR – GOL İÇİN YARATILMIŞ
Cenk Tosun bu haliyle oynamaz ama hala her maç ilk on birde!? Santos tasarrufu bir kenara bıraksın isterse otelin kral dairesinde kalsın ama kadroyu doğru kurgulasın, çünkü işi bu, ekonomistlik değil! Beşiktaş ilk yarıda yine topu rakibe bırakır bir görünümdeydi. Bunun bir taktik olmadığı aşikar ama maç öncesi soyunma odasında Portekizli her ne söylüyorsa takım o söylenenleri böyle algılıyor ki, böyle oynuyor. O söylem değişmeden oyun değişmeyecek gibi!. İstanbulsporlu oyuncular dün de ellerinden geleni yaptılar. Onurlarıyla oynadılar. Helal olsun. Beşiktaş Semih'in golüne kadar dağınık bir görüntü verdi. Semih soldan girip, uzak köşeye nefis bir plase gönderince manzara değişti… Semih deyince on dakika durmak lazım… Maşallah, Allah nazarlardan saklasın, gol için yaratılmış adeta. Her pozisyonda vuruyor ve golün her türlüsünü de atıyor. Şansı da, bahtı da açık ola. Muçi geçen hafta sekiz şut denemiş gol atamamıştı bu kez az ve öz şut attı biri de gol oldu.
Semih-Muçi ikilisi ön bölgede çok iş yapacaklar gibi. Rashica da onlarla uyumlu oynuyor. Geriye kalan tek şey sol kanatta istikrarı yakalamak. Ha unutmadan, Gedson'un cezalı duruma düşmesi kimseyi fazla sevindirmesin, Salih o bölgede kimseye nefes aldırmaz… Amartey oynarsa o da görevini layıkıyla yapar, çünkü yanlarında El Musrati gibi bir usta var. Çok rahat, özgüvenli, tam bir takım oyuncusu. Yılın en iyi transferlerinden biri. Beşiktaş'ın Santos yönetiminde ikinci yarıda oynadığı oyunlara bakarsak Kartal derbiye hazır ve muhtemelen
SİNAN VARDAR – NORMAL GALİBİYETİ
Sahada İstanbulspor'u görünce hatıralar gözümde canlandı. En alt kümelere düşen tarihi takıma sahip çıkan yıllar önce aramızdan ayrılan büyük başkan Ömer Sarıalioğlu aklıma geldi. Beşiktaş alt yapısına futbolcu istediğimizde Sinan Başkan senin paran bizde geçmez diyerek büyüklük gösterirdi. Kulübe tesisler kazandırdı. İstanbulspor'u yeniden canlandırdı. Ecmel Başkan'da Süper Lige çıkardı. Temennim tekrar Süper Lig'e dönmesi çünkü artık küme düşmesi kesin gibi. Hoca kazanan kadroyu bozmadı. Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Necip, Masuaku, Gedson ve Semih Kılıçsoy gibi ilk 11'in değişilmez isimlerinin sarı kart sınırında olması nedeniyle teknik direktör Fernando Santos'un İstanbulspor karşısındaki 11 tercihinde değişiklik yapabileceği konuşulmuştu. Ancak Hoca Konyaspor maçını kazanan kadroyu değiştirmedi.
Maalesef ilk yarıda çok da iyi bir oyun ortaya koymayan Beşiktaş'ta 34. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında Gedson Fernandes Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Semih yine her zamanki gibi tüm benliği ile savaşıyor ve aldığı darbelere karşı ayakta kalıyor. Bu çocuk büyük bir yıldız. Beşiktaş, Trabzonspor maçından bu yana ilk kez ilk yarıyı önde tamamladı. Ama galibiyete rağmen ilk yarı sonunda topla oynama oranında Yüzde %52'ye %48 İstanbulspor'un üstünlüğü vardı. İkinci devrenin başında İstanbulspor biraz daha iyi başlasa da golü Beşiktaş buldu. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çektiği şutlarla bazen eleştirilse de Muçi ceza sahası dışından çektiği şutla golü buldu. Şut yüzdesi yüksek. Böyle gollerini çok seyredeceğiz. Semih 76. dakikadan oyundan çıktı. Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan genç yıldızın kart görmemiş olması yüz güldürdü. Yerine oyuna giren Aboubakar'ın da hırslı ve istekli oynaması gözüme çarptı. İlerleyen günlerde Aboubakar'ın da takıma katkı yapmasını bekliyorum.