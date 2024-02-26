"Beşiktaş skoru alıyor ama oyunu alamıyor"
"Tamamen futbola odaklanmışlar"
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Antalyaspor maçı ne zaman? G.Saray - Antalyaspor maçı ne zaman? 09:47
"Beşiktaş skoru alıyor ama oyunu alamıyor" "Beşiktaş skoru alıyor ama oyunu alamıyor" 09:23
"En iyi iç saha başlangıcı" "En iyi iç saha başlangıcı" 08:54
"Tamamen futbola odaklanmışlar" "Tamamen futbola odaklanmışlar" 08:42
Scoutlar Semih Kılıçsoy'un peşinde! Scoutlar Semih Kılıçsoy'un peşinde! 23:41
Kartal'dan zorlu viraj öncesi takıma uyarı! Kartal'dan zorlu viraj öncesi takıma uyarı! 23:36
Daha Eski
"Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesi..." "Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesi..." 23:32
Galatasaray'a bir Tete daha! Galatasaray'a bir Tete daha! 23:25
Icardi isyan etti! "Ceza almak önemli değil ama..." Icardi isyan etti! "Ceza almak önemli değil ama..." 23:16
G.Saray zirve peşinde! İşte Buruk'un 11'i G.Saray zirve peşinde! İşte Buruk'un 11'i 23:08
"Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesi..." "Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesi..." 22:49
Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 22:38
SON DAKİKA