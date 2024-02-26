Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İstanbulspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.