Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili son kararı teknik direktör Fernando Santos verecek. Fotomaç'ın haberine göre; senelik bonuslar hariç 2.2 milyon euro kazanan Ghezzal'ın 20 resmi maçta en az 45'er dakika süre alması halinde, sözleşmesi 'aynı şartlarda' bir yıl daha uzayacak. 11 Aralık'ta kadro dışı bırakılsa da 30 Aralık'ta takıma geri dönen Ghezzal bu sezon 21 resmi maçta görev alırken 1 gol, 4 asist üretti.