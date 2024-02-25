Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili son kararı teknik direktör Fernando Santos verecek. Fotomaç'ın haberine göre; senelik bonuslar hariç 2.2 milyon euro kazanan Ghezzal'ın 20 resmi maçta en az 45'er dakika süre alması halinde, sözleşmesi 'aynı şartlarda' bir yıl daha uzayacak. 11 Aralık'ta kadro dışı bırakılsa da 30 Aralık'ta takıma geri dönen Ghezzal bu sezon 21 resmi maçta görev alırken 1 gol, 4 asist üretti.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2024- 06:40
Cezayirli futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine ise 45'er dakikadan 10 maç bulunuyor. Yönetim, devam etmek istemediği Ghezzal için bu maddeyi Santos'a da iletirken kararı Portekizli hocaya bıraktı. Santos, vereceği süreye göre Ghezzal'in de Beşiktaş'taki kaderini çizecek.
Teknik direktör Santos'un 9 maçın 7'sinde şans verdiği Ghezzal, ligde Pendikspor (45'), Sivasspor (85'), Trabzonspor (90'), kupada ise Eyüpspor (90') maçlarında 45 dakiknın üzerinde şans buldu. Siyah-beyazlılar ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Santos, takımın başında çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti ve 1.89 puan ortalaması yakaladı.