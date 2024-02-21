BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor! Prensip anlaşması tamam

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan, henüz siyah beyazlılarla kontrat yenilememişti. Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun o takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024- 15:03