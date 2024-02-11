Transferin son gününde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Hollanda 2. Lig ekibi De Graafschap'ın formasını giyen Başar Önal'ı listesinde bulunduruyordu. İddialara göre siyah-beyazlı takım genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu. Hollanda kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Önal'ın transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ın sportif direktörü Peter Bijvelds, Başar Önal'ın Beşiktaş'a neden gelmediği hakkında konuştu. Takvim'in derlediği habere göre Bijvelds, "Türkiye'den üç kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş transferinin son gün iptal olması gibi bir durum yok. Çünkü Beşiktaş bize resmi bir teklif yapmadı" diye konuştu.