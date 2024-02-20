TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca bu kez Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen ve büyük izler bırakan Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı her transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılan yıldız oyuncu, futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye devam ediyordu. Ancak Brezilyalı orta sahanın bu kez Türkiye'ye döneceği öğrenildi. İşte Talisca'nın sezon sonunda imza atacağı Süper Lig ekibi...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2024- 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024- 11:30