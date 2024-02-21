Muhteşem ikili! Beşiktaş'ın hücum hattı alev aldı

Siyah-beyazlılar ligde geride bıraktığımız haftada Tüpraş Stadı'nda Konyaspor'u mağlup ederken hafızalara forvetlerin performanı kazındı. Sezona damga vuran isimlerden olan Semih Kılıçsoy ile yılların tecrübesi Cenk Tosun hem rakip ağları sarstılar hem de oynadıkları futbolla göz kamaştırdılar. 18 yaşındaki Semih bu sezon 8. defa ağları havalandırırken oyun içindeki hareketli görüntüsü ile de alkışları topladı. Bu sezonun en büyük kazancı olan ve Beşiktaşlıların 'elmas' gözüyle baktıkları genç yıldızın geleceği merak ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal tutmak istiyor ancak şimdiden teklif yağıyor.

CENK TOSUN KARARSIZ

Kartal'da gündem maddelerinden biri de Cenk Tosun'un durumu. Performansını artırmaya başlayan 32 yaşındaki futbolcu 6 haftalık gol hasretine son vermişti. Semih Kılıçsoy'a hem saha içinde hem dışında ağabeylik yapan, kariyer yolculuğunda ona tecrübelerini aktaran Cenk'in varlığı genç yıldız için de çok önemli. Yıldız forvetin kontratı sezon sonu bitiyor. Henüz ne yönetim ne de Cenk son kararlarını vermiş değil. Yerli oyuncular gelecek sezondan itibaren daha da önem kazanacak. Bu sebeple Kartal onu 1 sezon daha değerledirebilir. ABD'den güçlü teklifler alıyor.