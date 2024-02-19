Trendyol Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Fernando Santos'un öğrencileri rakibini 2 golle mağlup ederek son 8 maçında 4. galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Haftanın kapanış maçında siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçta gol perdesini siyah-beyazlılarda 49. dakikada son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy açtı. Siyah-beyazlırda Cenk Tosun 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 43'e yükseltti. Tümosan Konyaspor ise 25 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'un konuğu olacak. Tümosan Konyaspor ise sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

KARTAL EVİNDE 8.KEZ KAZANDI!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Kara Kartal, Tümosan Konyaspor galibiyetiyle evinde 8. galibiyetini aldı. Süper Lig'de 9 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, 25. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u mağlup etmişti.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Al-Musrati ve Ernest Muci, Tümosan Konyaspor maçıyla Beşiktaşlı taraftarlarının karşısına çıktı. Ernest Muci, 8 şutla maçı tamamlarken 86. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. Musrati ise 90 dakika sahada kaldı.

TÜMOSAN KONYASPOR'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR!

Süper Lig'de bu maçla beraber 11. yenilgisini alan Konya ekibi, oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Omerovic'in öğrencileri 25 puanla ligde küme düşme hattında bulunuyor.