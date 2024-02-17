Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2024- 15:14