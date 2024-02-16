Beşiktaş, Süper Lig’de Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Sondakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına, 17 Şubat Cumartesi günü saat 11.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.